СМИ: женщина сильно избила 10-летнюю дочь в Москве

Отец привел свою сильно избитую дочь в московскую больницу. Как сообщил телеканал РЕН ТВ, синяки и ушибы — это дело рук ее матери.

По данным канала, пострадавшему ребенку 10 лет. У девочки сломан нос, повреждена шея, синяки на спине и голени. Врачи оказали ей необходимую помощь, однако отец отказался оставлять ее в больнице. Никаких заявлений по этому случаю в полицию не поступало, однако правоохранители все равно начали проверять обстоятельства, при которых ребенок мог получить такие травмы.

В мае в Сети разошлось видео, на котором жительница Казани у подъезда несколько раз ударила ногой свою маленькую дочь по лицу и спине.

Этим роликом заинтересовалась прокуратура. Женщину нашли и задержали. Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец взяла на контроль ситуацию с избиением девочки.