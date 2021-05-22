Мать ногами избила дочь в Казани

Мать ногами избила дочь во дворе дома в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал «Еду в Татарстан».

Очевидцы засняли видео на улице Челюскина. На кадрах видно, что девочка подходит к подъезду, у входа которого стоит 33-летняя женщина. Как только ребенок пытается пройти, она пинает и ударяет ногами по лицу и спине. Девочка убегает, но возвращается. На видео слышно, что несовершеннолетняя называет свою обидчицу матерью.

По словам автора видео, жильцы не первый раз наблюдают подобную картину во дворе и просят принять меры.

К делу уже подключилась прокуратура. Женщину задержали полицейские, ее доставят в отделение.

Детский омбудсмен по Республике Татарстан Ирина Волынец взяла на контроль ситуацию с избиением девочки.

«Уполномоченный по правам ребенка подключился к данной ситуации, к проверочным мероприятиям», — сообщило издание Inkazan.

Семья сейчас находится на рассмотрении в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). Причина произошедшего устанавливается. Волынец пообещала принять меры.