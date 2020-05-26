СМИ: запас масок и лекарств решили создать в России
Как пишут «Известия» со ссылкой на документы Минздрава РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко еще в конце марта поручил Минпромторгу разработать нормативно-правовые акты по созданию в России резервов товаров, на которые из-за пандемии вырос спрос. Речь идет о предметах индивидуальной защиты, лекарствах и дезинфицирующих средствах.
В документах Министерства здравоохранения сказано, что акты уже подготовили. Деньги на промышленный запас правительство собирается выделить из собственного резервного фонда.
Сейчас в России есть запасы основных видов продуктов, которые можно долго хранить, техники, медицинских товаров, топлива и другого. Где и в каком количестве это все хранится — государственная тайна.
Ранее стало известно, что правительство Москвы купило ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ») — это крупнейший производитель медицинских защитных масок в России. Сейчас в большинстве регионов РФ действует масочный режим на фоне пандемии коронавируса, поэтому спрос за последние несколько месяцев на эти средства защиты значительно вырос.