СМИ: запас масок и лекарств решили создать в России

Правительство решило создать в России промышленный запас масок, лекарств, антисептиков и прочих необходимых во время пандемии товаров. Это решение позволит избежать дефицита и разгула спекуляции.

Как пишут «Известия» со ссылкой на документы Минздрава РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко еще в конце марта поручил Минпромторгу разработать нормативно-правовые акты по созданию в России резервов товаров, на которые из-за пандемии вырос спрос. Речь идет о предметах индивидуальной защиты, лекарствах и дезинфицирующих средствах.

В документах Министерства здравоохранения сказано, что акты уже подготовили. Деньги на промышленный запас правительство собирается выделить из собственного резервного фонда.

Сейчас в России есть запасы основных видов продуктов, которые можно долго хранить, техники, медицинских товаров, топлива и другого. Где и в каком количестве это все хранится — государственная тайна.

Ранее стало известно, что правительство Москвы купило ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ») — это крупнейший производитель медицинских защитных масок в России. Сейчас в большинстве регионов РФ действует масочный режим на фоне пандемии коронавируса, поэтому спрос за последние несколько месяцев на эти средства защиты значительно вырос.