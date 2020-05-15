Московские власти купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы приобрело ООО «Компания инновационных технологий» («КИТ»). Она является крупнейшим в России производителем медицинских масок.

Об этом газете «Ведомости» сообщили заммэра столицы Владимир Ефимов и один из бывших топ-менеджеров «КИТ» Павел Спичаков. Сделка произошла еще в марте этого года. Столичный чиновник объяснил такую покупку необходимостью в условиях пандемии.

«В марте, когда мы поняли, что городу потребуется существенный объем медицинских масок, и что мы столкнемся с их дефицитом на рынке, мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса „Москва“», — заявил Ефимов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», до 27 февраля 2020 года «КИТ» владели Дмитрий Савин и Павел Спичаков. Последний отметил, что за последние месяцы компания стала производить вдвое больше масок. Сейчас фирма выпускает до одного миллиона в день. В течение года там планируют увеличить производство до двух-трех миллионов в сутки. Однако Москве, по словам Ефимова, сейчас требуется порядка четырех миллионов масок ежедневно.

Собеседники газеты рассказали, что себестоимость средств защиты до эпидемии была равна одному рублю, сейчас сумма близка к семи рублям. Подорожание произошло из-за роста цен на сырье в пять или шесть раз. Больницы и госучреждения получают маски по себестоимости.

«Мы в систему здравоохранения отдаем два миллиона масок в неделю, в ЖКХ идет тоже два миллиона, а 0,5 миллиона — метро», — сказал Ефимов.

Ранее стало известно, что с 15 мая любой житель Москвы по желанию может пройти тест на коронавирус. Услуга будет бесплатной.