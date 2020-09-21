СМИ узнали об идее ввести новую льготную ипотеку в России

Российские дети-сироты смогут взять ипотечный кредит на льготных условиях. Займы им предложили выдавать под 2-6% годовых. Сейчас в очереди на жилье стоят свыше 284 тысячи сирот.

Инициатива принадлежит «Общероссийскому народному фронту», который направил подготовленные материалы вице-премьеру Татьяне Голиковой. Об этом сообщила газета «Известия».

Из ожидающих своей очереди на жилье сирот 68% — порядка 192 тысяч — уже достигли совершеннолетия, покинули детдома, но квартиры так и не получили. В некоторых регионах заветных квадратных метров воспитанники детских домов ждут более 20 лет. В основном таких россиянам не могут обеспечить жильем из-за недостатка финансирования.

Чтобы решить проблему, в ОНФ хотят включить в нацпроект «Жилье и городская среда» целевой показатель по обеспечению жильем всех детей-сирот. Кроме того, общественники предлагают предусмотреть для них выдачу льготных ипотечных кредитов под 2-6% годовых. Они достанутся получателям жилищных сертификатов, использовать которые можно будет для покупки недвижимости в любом регионе РФ. Банки примут сертификат как первоначальный взнос.

В Госдуме поддержали идею. Предложения, способные уменьшить и ликвидировать долг государства перед сиротами, готовы одобрить и в Счетной палате, утверждает издание.