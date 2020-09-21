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    21 сентября 2020, 11:40

    Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

    Александра Ломейко

    Российские власти перераспределили регионам субсидии, предназначенные для поддержки многодетных семей. Дополнительные средства получат 36 субъектов РФ. Им выделят более 2,5 миллиарда рублей.
    Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

    Соответствующее распоряжение уже подписано, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин. Слова премьер-министра привел сайт кабмина.

    Средства пойдут на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей. Всего на подобные расходы из федерального бюджета в 2020 году направят свыше 50 миллиардов рублей.

    Мишустин добавил, что подписано распоряжение, которое перераспределит субсидии регионам на создание дополнительных мест в детских садах для самых маленьких — от полутора до трех лет.

    «Свыше 700 миллионов рублей получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края, Челябинская область. За счет этого в детских садах появится около тысячи новых мест», — заключил российский премьер.

    В России оформили 180,7 тысячи раз льготную ипотеку под 6,5%. Всего российские банки выдали свыше 500 миллиардов рублей на подобные ипотечные кредиты.

    Новости SMI.FM