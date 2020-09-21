Еще более 2,5 миллиарда рублей выделили на поддержку многодетных семей в РФ

Российские власти перераспределили регионам субсидии, предназначенные для поддержки многодетных семей. Дополнительные средства получат 36 субъектов РФ. Им выделят более 2,5 миллиарда рублей.

Соответствующее распоряжение уже подписано, заявил на оперативном совещании с вице-премьерами Михаил Мишустин. Слова премьер-министра привел сайт кабмина.

Средства пойдут на ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей. Всего на подобные расходы из федерального бюджета в 2020 году направят свыше 50 миллиардов рублей.

Мишустин добавил, что подписано распоряжение, которое перераспределит субсидии регионам на создание дополнительных мест в детских садах для самых маленьких — от полутора до трех лет.

«Свыше 700 миллионов рублей получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края, Челябинская область. За счет этого в детских садах появится около тысячи новых мест», — заключил российский премьер.

В России оформили 180,7 тысячи раз льготную ипотеку под 6,5%. Всего российские банки выдали свыше 500 миллиардов рублей на подобные ипотечные кредиты.