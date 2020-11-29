Глава СПЧ лично проконтролирует ситуацию с хосписом «Дом с маяком»

Правоохранители пришли с проверкой в детский хоспис «Дом с маяком». На него пожаловались в органы, контролирующие оборот наркотиков, из-за выписывания пациентам сильнодействующих препаратов. Глава совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев возьмет ситуацию под личный контроль.

«Да, я буду разбираться. Тема хосписов на нашей повестке. Мы в меру сил помогаем в развитии этого дела. Завтра же начну», — заявил Фадеев во время беседы с радиостанцией «Говорит Москва».

О проблемах с правоохранительными органами сообщила соучредитель благотворительного фонда «Дом с маяком» и директор хосписа Лида Мониава на своей странице в Facebook.

«На нас с Колей (тяжелобольной ребенок, которого опекает Мониава — прим. ред.) направили в госорганы еще одну жалобу — теперь в Госнаркоконтроль. В жалобе сказано, что надо проверить меня и хоспис, потому что хоспис выписывает Коле слишком много наркотических препаратов, я его „накачиваю“, а еще его лекарства незаконно распространяю», — сообщила Мониава.

Она добавила, что вчера утром в хоспис пришли сотрудники правоохранительных органов, пересчитали все ампулы, таблетки, проверили сейфы и медицинские журналы. «Дом с маяком» обвинили по статье КоАП «Нарушение порядка оборота наркотических средств». За это учреждение могут либо оштрафовать на 400 тысяч рублей, либо вообще закрыть.