СМИ узнали, когда ударный беспилотник «Сириус» поднимется в воздух

Новый российский ударный беспилотник «Сириус» будет готов в 2022 году. Тогда же начнутся и его летные испытания. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Работы по созданию первого опытного образца ударного беспилотника „Сириус“ планируется завершить в 2022 году. В том же году беспилотник выполнит первый полет и начнется программа его летных испытаний. Новый БПЛА массой две тонны получит более мощный комплекс вооружения, чем у аппаратов „Иноходец“», — приводит агентство слова собеседника.

Разведовательно-ударный беспилотный летательный аппарат разрабатывают в компании «Кронштадт». Весить он будет две тонны тонн, размах крыла составит 23 метра. В воздухе «Сириус» сможет находится до 20 часов и нести 300 килограммов вооружения: авиационные ракеты класса «воздух-поверхность» массой до 100 килограммов и неуправляемые и корректируемые авиабомбы массой от 50 до 250 килограммов.

Накануне компания «Кронштадт» начала строительство первого в России завода по серийному производству ударных беспилотников в Дубне. Предприятие запустят уже в ноябре. В предприятие вложат более четырех миллиардов инвестиций. На нем будут работать около 1,5 тысячи человек, а размер его ежегодных налоговых отчислений составит 900 миллионов рублей.