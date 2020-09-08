СМИ: цены на подсолнечное масло и семечки вырастут из-за засухи

Засуха в южных регионах России повлияла на урожай подсолнечника. За последние три года он может оказаться самым низким. Из-за этого вероятен рост цен на производимую из подсолнечника продукцию.

Подорожание спрогнозировали эксперты «СовЭкона», на отчет которых сослался сайт РБК. На урожайность подсолнечника оказали влияние неблагоприятные для культуры погодные условия. На юге Черноземья выдалась засушливая весна и сухое лето. Такая же погода сложилась в Южном Федеральном округе.

В 2020 году в России, как ожидается, соберут 11,8 миллиона тонн маслосемян. Это на 23% ниже прошлогодних показателей. Аналитики считают, что в итоге урожай подсолнечника окажется самым низким с 2017 года. Тогда произвели 10,5 миллиона тонн продукции.

В среднем на российском рынке на минувшей неделе подсолнечник стоил 22 575 рублей за тонну без учета НДС. Цены вполне могут вырасти на 20%.

По данным газеты «Коммерсант», власти уже запрещали экспорт подсолнечника в апреле–июне за пределы ЕАЭС. В середине мая было решено повысить с 1 февраля 2021 года экспертную пошлину на сырье до 20%.