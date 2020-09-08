СМИ: цены на подсолнечное масло и семечки вырастут из-за засухи
Подорожание спрогнозировали эксперты «СовЭкона», на отчет которых сослался сайт РБК. На урожайность подсолнечника оказали влияние неблагоприятные для культуры погодные условия. На юге Черноземья выдалась засушливая весна и сухое лето. Такая же погода сложилась в Южном Федеральном округе.
В 2020 году в России, как ожидается, соберут 11,8 миллиона тонн маслосемян. Это на 23% ниже прошлогодних показателей. Аналитики считают, что в итоге урожай подсолнечника окажется самым низким с 2017 года. Тогда произвели 10,5 миллиона тонн продукции.
В среднем на российском рынке на минувшей неделе подсолнечник стоил 22 575 рублей за тонну без учета НДС. Цены вполне могут вырасти на 20%.
По данным газеты «Коммерсант», власти уже запрещали экспорт подсолнечника в апреле–июне за пределы ЕАЭС. В середине мая было решено повысить с 1 февраля 2021 года экспертную пошлину на сырье до 20%.