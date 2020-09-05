Правила ограничения цен на лекарства приняли в России

Правительство сможет регулировать цены и надбавки на лекарства в случае ЧС или резкого подорожания. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил порядок действий правительства в таких ситуациях.

«Правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены производителей медицинских изделий и лекарств <…> в двух случаях. Во-первых, в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного для окружающих заболевания. Во-вторых, в случае роста цен на 30% и более», — сообщил сайт Кабинета министров.

Планируется, что региональные власти будут направлять в Росздравнадзор объяснения по ситуации с ценами на лекарство. После этого заявки перенаправят в Минздрав. В каждом субъекте пределы оптовой и розничной надбавок будут свои.

В случае ЧС или угрозы распространения опасного заболевания правительство примет решение в течение трех дней.

Ранее правительство направило дополнительно почти миллиард рублей на бесплатные лекарства для льготников. Деньги выделили из нераспределенного резерва федерального бюджета. Его предусмотрели для поддержки инвалидов, участников Великой Отечественной войны, детей-инвалидов и чернобыльцев в 2020 году.