СМИ: стадион «Открытие Арена» закроют из-за нарушения мер против коронавируса

«Открытие Арену» придется временно закрыть из-за нарушений требований безопасности, связанных с профилактикой распростренения коронавируса. Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отказался комментировать эту новость.

Ранее стало известно о закрытии Коптевского рынка по той же причине. Там не соблюдали предписания Роспотребнадзора. На рынке не носили маски и перчатки, а также нарушали другие правила по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Торговые ряды закрыли 1 октября.

Также в Москве к началу октября прекратили работу порядка 150 магазинов. Причина все та же — в торговых точках не соблюдали перчаточно-масочный режим и другие предписания Роспотребнадзора, сообщал ТАСС. Владельцам магазинов придется оплатить штрафы, размер которых установит суд.

Кроме того, в столице выписали 752 тысячи штрафов за нарушения требований по COVID-19 с марта 2020 года. То есть, требования Роспотребнадзора и властей Москвы нарушил каждый десятый житель города.