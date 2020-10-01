Коптевский рынок закрыли в Москве из-за нарушения масочного режима

Роспотребнадзор приостановил работу Коптевского рынка в Москве. Ведомство выявило нарушения перчаточно-масочного режима, соблюдать который в дни пандемии жизненно необходимо. Были и другие замечания.

«Роспотребнадзором проведена проверка в отношении Коптевского рынка в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. На момент проверки был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — приводит «Интерфакс» слова специалиста-эксперта территориального управления Роспотребнадзора по Москве в САО Нонны Малчук.

Помимо нарушения масочного режима, сотрудники ведомства не нашли бактерицидных ламп и дезинфицирующих средств в павильонах рынка. Туалеты Коптевского рынка убирали плохо.

Пока работу торгового объекта приостановили до решения суда. Запрет может затянуться на три месяца. Коптевский рынок оштрафуют на полмиллиона рублей.

В сентябре за нарушение масочного режима в столице закрыли десятки магазинов, парикмахерских и салонов красоты.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки, власти Москвы продлили школьникам осенние каникулы и обязали компании отправить с 5 октября не менее 30% работников на удаленку.