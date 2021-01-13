СМИ: спецназ НАТО устроил показательную высадку на российское судно

На борт российского грузового судна «Адлер» поднялись греческие военные. Они устроили демонстративную проверку судна. Спецназ Военно-морских сил Греции входит в НАТО.

Высадка произошла, когда «Адлер» находился в Средиземном море. Об этом сообщил портал Avia.pro.

Сначала российское судно преследовал греческий корабль. После этого на борт «Адлера» высадились подразделения греческого спецназа. Военные решили, что на грузовике могут везти вооружение, которое Россия якобы переправляет в Ливию.

Экипаж «Адлера» не стал препятствовать проверке. В итоге военные ничего запрещенного не нашли. Не обнаружили они и подозрительного груза.

В миссии Евросоюза, уточнила газета «Известия», охарактеризовали эпизод «дружественной» проверкой. Ее провели в рамках операции IRINI: ее основная цель состоит в недопущении незаконных поставок вооружения в Ливию.

В конце декабря недалеко от Полярного круга на Аляске американские военные вышли на «слоновью прогулку», проверив готовность истребителей и заправщиков к быстрому взлету.