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    24 декабря 2020, 02:41

    Американские истребители провели «слоновью прогулку» у границ РФ. Как это было — в фотогалерее

    Нина Петлинова

    Американские военные совершили «слоновью прогулку» на базе «Эйлсон» на Аляске. Истребители и заправщики проверили готовность к быстрому взлету.

    «Слоновью прогулку» провели на базе ВВС США «Эйлсон», которая находится недалеко от Полярного круга на Аляске. В испытаниях участвовали 30 истребителей и два самолета-заправщика Stratotanker KC-135. На взлетно-посадочной полосу выехали 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon и 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, и два заправщика. Об этом сообщило Daily Mail.

    Воздушные суда вырулили на взлетно-посадочную полосу, как будто перед взлетом — с максимально маленьким интервалом. С помощью этого они проверили, как быстро самолеты смогут взлететь при необходимости.

    «„Слоновья прогулка“ — это не только тренировка наших возможностей быстрого реагирования, но еще и демонстрация нашей силы в Арктическом регионе», — отметил полковник ВВС США Дэвид Скалики.

    Американские истребители провели «слоновью прогулку» у границ РФ. Как это было — в фотогалерее | Изображение 1
    Источник фото: eielson.af.mil

    Сенатор США от Аляски Дэн Салливан отметил, что этот штат станет очередной ареной соревнований между великими державами. Кроме того, он подчеркнул, что Россия создала гораздо больше военной инфраструктуры в своей части региона, чем Америка. Салливан отметил, что влияние противников будет расти без инвестиций в «полярные» возможности США.

    «Если это произойдет, мы рискуем лишиться способности защищать американские суда, ведущие торговлю, обеспечивать соблюдение международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности», — сказал он.

    На базе Эйлсон в результате будут базироваться 54 самолета. Таким образом, с учетом истребители Lockheed/Boeing F-22 Raptor, которые находятся на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон — на Аляске будет расположена самая высокая концентрация истребителей пятого поколения американских вооруженных сил.

    Источник фото: eielson.af.mil

    Новая база России

    В день «слоновьей прогулки» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа начала работать новая российская военная база. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — его слова процитировал ТАСС.

    «На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты», — отметил Шойгу.

    Он рассказал, что на территории базы построили 334 здания и сооружения, а также увеличили взлетно-посадочную полосу на аэродроме Нагурская до 3,5 километров. Несмотря на то, что некоторые страны НАТО пытаются ограничить позиции России в Арктике, Россия продолжит их отстаивать. НАТО применяет для этого разные действия, в том числе наращивает возле границ РФ военную активность и давит на страну санкциями.