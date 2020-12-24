Американские военные совершили «слоновью прогулку» на базе «Эйлсон» на Аляске. Истребители и заправщики проверили готовность к быстрому взлету.

«Слоновью прогулку» провели на базе ВВС США «Эйлсон», которая находится недалеко от Полярного круга на Аляске. В испытаниях участвовали 30 истребителей и два самолета-заправщика Stratotanker KC-135. На взлетно-посадочной полосу выехали 12 многофункциональных легких истребителей четвертого поколения General Dynamics F-16 Fighting Falcon и 18 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II, и два заправщика. Об этом сообщило Daily Mail.

Воздушные суда вырулили на взлетно-посадочную полосу, как будто перед взлетом — с максимально маленьким интервалом. С помощью этого они проверили, как быстро самолеты смогут взлететь при необходимости.

«„Слоновья прогулка“ — это не только тренировка наших возможностей быстрого реагирования, но еще и демонстрация нашей силы в Арктическом регионе», — отметил полковник ВВС США Дэвид Скалики.

Сенатор США от Аляски Дэн Салливан отметил, что этот штат станет очередной ареной соревнований между великими державами. Кроме того, он подчеркнул, что Россия создала гораздо больше военной инфраструктуры в своей части региона, чем Америка. Салливан отметил, что влияние противников будет расти без инвестиций в «полярные» возможности США.

«Если это произойдет, мы рискуем лишиться способности защищать американские суда, ведущие торговлю, обеспечивать соблюдение международного права и устранять угрозы нашей национальной безопасности», — сказал он.

На базе Эйлсон в результате будут базироваться 54 самолета. Таким образом, с учетом истребители Lockheed/Boeing F-22 Raptor, которые находятся на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон — на Аляске будет расположена самая высокая концентрация истребителей пятого поколения американских вооруженных сил.

Источник фото: eielson.af.mil

Новая база России

В день «слоновьей прогулки» на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа начала работать новая российская военная база. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу — его слова процитировал ТАСС.

«На острове Земля Александры полностью завершили обустройство военной базы. Это единственный в мире объект на 80-м градусе северной широты», — отметил Шойгу.

Он рассказал, что на территории базы построили 334 здания и сооружения, а также увеличили взлетно-посадочную полосу на аэродроме Нагурская до 3,5 километров. Несмотря на то, что некоторые страны НАТО пытаются ограничить позиции России в Арктике, Россия продолжит их отстаивать. НАТО применяет для этого разные действия, в том числе наращивает возле границ РФ военную активность и давит на страну санкциями.