СМИ сообщили о возможном закрытии трех сахарных заводов в России

Несколько заводов по производству сахара могут закрыться в России. В сельскохозяйственном сезоне 2020–2021 годов не смогут работать предприятия с суммарной мощностью более 150 тысяч тонн.

Закрытие грозит Мелеузовскому заводу в Башкирии, Нурлатскому — в Татарстане и Товарковскому — в Тульской области. Об этом газете «Ведомости» рассказал глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин.

Сейчас необходимый уровень рентабельности предприятий не поддерживается. Это становится невозможным из-за среднегодовых цен на сахар.

Башкирский «Продимекс» и группа «Агро-инвест» (Татарстан) уже упоминали о вероятной приостановке производства на своих заводах.

Если ситуация с ценами в России и мире не изменится, отметили в Союзроссахаре, то закрыться могут и другие сахарные предприятия. С 2016 года, уточнили в ведомстве, свекловичного сахара в стране производят больше, чем потребляют. Из-за этого сформировались товарные запасы.

В сезоне 2019-2020, полагают специалисты, в России произведут свыше 6,7 миллиона тонн такого сахара. Уровень потребления при этом составит 5,8-5,9 миллиона тонн.