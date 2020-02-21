Роскачество дало советы, как выявить скрытый сахар в продуктах

На этикетке можно увидеть десятки слов, которые обозначают сахар. О глюкозе и фруктозе знают все, но есть еще много вариантов. Сахаров вообще очень много. Так, например, декстроза — это кукурузный сахар, левулоза — второе название фруктозы, а меласса — это сладкий побочный продукт сахарного производства.

Мальтодекстрин, золотая патока, сироп сорго, сироп рисовых отрубей, турбинадо, цуканат, нектар агавы и финиковый сироп — это все сахар. Самый действенный способ снизить количество потребляемого сахара — это есть целые продукты без предварительной обработки. Если вы покупаете что-то готовое, то внимательно изучите этикетку и на многообразие всяких сахаров.

Избегать стоит искусственных подсластителей. Среди них аспартам, сукралоза, сахарин, сироп агавы (в нем сахара очень много). Не стоит злоупотреблять и сахарными спиртами — ксилитом, эритритом и сорбитом. Если на упаковке написано «Без сахара» — это не значит, что его там нет. Это значит лишь то, что его дополнительно туда не добавляли. Сахар может содержаться, например, во фруктах, которые входят в состав продукта.