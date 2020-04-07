СМИ сообщили о смерти известного российского ученого с коронавирусом. До этого скончалась его жена

По данным источников издания, 72-летний ученый скончался от двухсторонней пневмонии. Все последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена Асратян Казарян умерла в той же клинике 26 марта.

Семейная пара одновременно попала к врачам после положительного теста на коронавирус в середине марта. При этом Казаряны в последнее время не путешествовали за границей и не контактировали с заразившимися.

Мишик Казарян создал самый яркий импульсно-периодический лазер для видимой области спектра. За это открытие он получил Государственную премию СССР в 1980-м году. Казарян работал в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН.

За последние сутки, в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировали 7497 пациентов с COVID-19. Большинство из них находится в Москве. Жертвами вируса стали 58 человек. Еще 494 выздоровели.