    07 апреля 2020, 12:04

    СМИ сообщили о смерти известного российского ученого с коронавирусом. До этого скончалась его жена

    Наза Салех Захи

    Известный физик Мишик Казарян умер в медицинском центре «Новомосковский» в Коммунарке. До этого у него подтвердился коронавирус. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

    По данным источников издания, 72-летний ученый скончался от двухсторонней пневмонии. Все последние дни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его жена Асратян Казарян умерла в той же клинике 26 марта.

    Семейная пара одновременно попала к врачам после положительного теста на коронавирус в середине марта. При этом Казаряны в последнее время не путешествовали за границей и не контактировали с заразившимися.

    Мишик Казарян создал самый яркий импульсно-периодический лазер для видимой области спектра. За это открытие он получил Государственную премию СССР в 1980-м году. Казарян работал в Физическом институте имени П. Н. Лебедева РАН.

    За последние сутки, в России зафиксировали 1154 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране зарегистрировали 7497 пациентов с COVID-19. Большинство из них находится в Москве. Жертвами вируса стали 58 человек. Еще 494 выздоровели.