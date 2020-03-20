Назван опасный признак COVID-19

Снижение количества кислорода в артериальной крови — это признак тяжелой формы COVID-19. Именно поэтому заболевшим трудно дышать.

«Есть такой термин: сатурация (показатель насыщенности крови кислородом — прим. ред.). <…> Это происходит потому, что очень большой объем легочной ткани включается в поражение и легочная ткань перестает выполнять свою основную функцию — перенос кислорода извне в кровь», — рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому для RT главный врач Городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

Именно из-за низкого количества кислорода в артериях людям, которые заразились коронавирусом и заболели COVID-19, трудно дышать.

Коронавирус впервые появился в столице китайской провинции Хубэй — мегаполисе Ухане. Новый тип вируса очень быстро распространился по всему миру, из-за чего ВОЗ объявила спустя два месяца после вспышки о пандемии. За это время 2019-nCoV заразились около 254 тысячи человек. От COVID-19 умерли более 10 тысяч человек. В России 199 инфицированных.