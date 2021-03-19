СМИ: россиянам запретят проносить свою еду в кино

Министерство культуры России разработало законопроект, согласно которому кинотеатры будут устанавливать свои правила для зрителей. В будущем проносить в зал свою еду могут запретить. Документ опубликовал федеральный портал нормативных правовых актов.

«С учетом разных позиций кинотеатров по этому вопросу мы сочли правильным отдать решение по проносу еды в кинозалы на их усмотрение в рамках законодательства по защите прав потребителей», — рассказали «Коммерсанту» в ведомстве.

Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с изданием положительно оценил эту идею. Он отметил, что запахи еды и шуршание упаковки отвлекают зрителей от просмотра фильма.

«Нигде в мире не разрешен пронос еды на территорию кинотеатра», — поделилась с «Коммерсантом» вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети «Каро» Ольга Проскурякова.

Эксперты считают, что реализовать такой запрет будет сложно. Придется досматривать каждого на входе, а для этого кинотеатрам потребуется расширить штат. Также пока неясно, что будет, если зритель прихватит с собой бутерброд. Как отметил редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев, любой может закатить скандал, когда его будут выводить из-за еды.

По данным агентства «ТМТ Консалтинг», во время пандемии коронавируса обычные кинотеатры оказались не в лучшем положении, а вот стриминговые сервисы нарастили аудиторию. Выручка онлайн-кинотеатров в прошлом году выросла на 66% до 27,8 миллиарда рублей.