Российские онлайн-кинотеатры нарастили выручку в период пандемии

Пандемия поспособствовала росту аудитории российских онлайн-кинотеатров, которые нарастили выручку в 2020 году. Об этом со ссылкой на данные агентства «ТМТ Консалтинг» сообщила газета «Коммерсант».

Выручка онлайн-кинотеатров в прошлом году выросла на 66%, до 27,8 миллиарда рублей. Это больше, чем в 2019 году, когда рост составил 46%, до 16,7 миллиарда рублей.

Аналитики связывают рост рынка с увеличением числа платных подписчиков в период пандемии и самоизоляции. На фоне неопределенной эпидемиологической ситуации онлайн-кинотеатры стали одним из основных видов досуга в России. Аудитория интернет-площадок в 2020 году в целом выросла на 17%, до 63 миллионов пользователей. А число платных подписок возросло на 52%, до 8,5 миллиона.

Тройку лидеров среди онлайн-кинотеатров составили Ivi (32%), Okko (20%) и Megogo (9%). Вместе с тем в прошлом году свои позиции на рынке укрепили «КиноПоиск» и Start.

Мобильный оператор Tele2 и онлайн-кинотеатр Wink ранее в марте предложили абонентам обновленную услугу с доступом к тематическим подборкам телеканалов.