СМИ рассказали о состоянии детей из полного оружия дома в Гатчине

Вывезенные из особняка-арсенала из-под Гатчины несовершеннолетние чувствуют себя хорошо. Сейчас их наблюдают в Гатчинской ЦРБ. Скоро детей осмотрит психолог. Особое внимание будет уделено 13-летней девочке, которую несколько лет подряд насиловал отец.

«В отношении них выполняются полностью все медицинские психологические мероприятия, которые необходимы для того, чтобы снять стрессовую ситуацию. Детям ничего не угрожает: ни жизни, ни здоровью. Дети находиться будут в медицинском учреждении. Органы опеки и попечительства должны решить вопрос по дальнейшему их жизнеустройству», — рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова.

Слова детского омбудсмена привет сайт Life.ru. Литвинова в ближайшее время намерена навестить детей и поговорить с ними.

Ранее сообщалось, что в деревне Химози Гатчинского района Ленобласти, в одном из домов, обнаружили арсенал. Несколько единиц стрелкового оружия — винтовки, автоматы, пистолеты — и боеприпасы к ним принадлежат главе многодетной семьи 46-летнему Андрею Бовту. Среди односельчан семья считается замкнутой, но набожной. Она попала в поле зрения правоохранителей по подозрению в том, что глава семьи на протяжении длительного времени растлевал собственную дочь. Сейчас девочке 13 лет.