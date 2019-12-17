Соседи рассказали о семье жителя Гатчины. В его доме нашли оружие, а самого заподозрили в растлении дочки

В деревне Химози Гатчинского района Ленобласти задержали мужчину, в доме которого обнаружен целый арсенал. Хозяина дома подозревают в многолетней сексуальной связи с собственной 13-летней дочерью. Односельчане рассказали о странных соседях.

Семью, жившую в трехэтажном доме у дороги, соседи считают «странной» и «зажатой». Глава семейства 46-летний Андрей Бовт воспитывал своих восьмерых детей в строгости, обстановка в доме была по-настоящему спартанской, ничего лишнего. По мнению односельчан, семья была «сектанской», верующей. Но набожность не помешала Бовту жениться на собственной двоюродной сестре, а потом совратить и превратить в постоянную любовницу свою дочь, которой сейчас всего 13 лет. Всего в семье было восемь детей, рассказали соседи.

«Все дети, которые там жили — они немножко загнобленные были. Можно так сказать. Был мальчик… Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прям запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца», — рассказал один из соседей. Молодой человек приятельствовал с живущими в странной семье сверстниками, написал сайт «5 канала».

Другие соседи уверены: дом принадлежит сектантам. Иногда ко двору подъезжают дорогие машины.

«Я этот дом знаю, потому что ездишь на автобусе и его видно. Этот дом находится на дороге, дом сектантов этих вот», — рассказала «360» соседка Нина Ганина.

Другая соседка рассказала, что старший сын из этой семьи помогает ей по хозяйству. По словам женщины, семья ходит в Покровский собор. Глава семьи — вроде бы предприниматель, а его жена разводит коз.

Я этот дом знаю, потому что ездишь на автобусе, и его видно. Этот дом находится на дороге, дом сектантов этих вот Нина Ганина соседка.

Семьей между тем вплотную занялся Следственный комитет. Как рассказали в ведомстве, у правоохранителей есть сведения, что в период с 2012 года по декабрь 2019 года 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. Сейчас девочке 13 лет. Следовательно, когда отец ее растлил, ей было всего шесть.

В дом пришли с обыском. Следователи обнаружили целый арсенал: автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним. Также найдены бронежилеты с маркировкой «ФСБ». В доме одна из комнат оборудована под спортивный зал: здесь установлены «шведские стенки», с которых свисают лианы. В целом зал оборудован так, как это делают в спецслужбах для тренировок спецназа.