Адвокат Ефремова высказался об отказе семьи погибшего принять извинения

Как виновный в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов проводит первые дни заключения и как воспринял новость о том, что семья сбитого водителя не приняла извинений — об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев

Представляющий интересы подсудимого в интервью телеканалу РЕН ТВ отметил, что Ефремов пытался выйти на связь с родными Сергея Захарова. Адвокат добавил, что защита до сих пор не оставляет попыток связаться с ними и предложить материальную компенсацию.

«Передача денег не значит, что его освобождают от уголовной ответственности. Конечно, нельзя этого делать — пьяным за руль садиться. Я его не оправдываю. Что предусматривает закон, то и будет», — сказал он, добавив, что Ефремов сейчас «восстанавливается».

Он указал, что его подопечный не нарушает условий домашнего ареста. Так как он проживает в большой квартире, к его родственникам могут приходить все, кто пожелает, не контактируя с артистом.

Ранее актер записал видеообращение, в котором принес извинения семье Захарова, которая позже сочла их запоздалыми и не приняла их.

Авария случилась вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов врезался на своем «Джипе» в фургон «Лада», водитель которого скончался на следующий день. Помимо алкоголя, в крови актера были обнаружены следы наркотиков. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель человека». Ефремова заключили под домашний арест, актеру грозит от 5 до 12 лет заключения.