СМИ раскрыли детали голосования по Конституции

Формулировку вопроса не референдуме по Конституции России утвердит Путин. Она будет примерно такой: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?»

Как сообщил РБК со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по поправкам в Конституцию РФ Павла Крашенинникова, россияне смогут ответить на вопрос только «да» и «нет».

По данным источника РБК, Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании. Региональные общественные палаты будут назначать наблюдателей в региональные избиркомы.

«Общественная палата будет глобальным оператором этой истории (назначения наблюдателей — прим. ред.) При этом мы обсуждали, что соглашения будут заключены и с Ассоциацией юристов, и с другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей», — рассказал сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас.

ЦИК и региональные избиркомы, по сообщению источника, получат эфирное время и печатную площадь у общероссийских и региональных государственных организаций телерадиовещания и редакций общероссийских и региональных государственных печатных СМИ.

Ранее Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров. Подготовленные добровольцы будут в течение двух недель до начала выборов рассказывать людям на вокзалах и аэропортах, в парках и торговых центрах обо всех тонкостях и сути мероприятия. Никаких белых пятен перед голосованием по поправкам в Конституцию не будет.