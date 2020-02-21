Памфилова рассказала об организации голосования по Конституции

Никаких белых пятен перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ не будет. ЦИК сделает все возможное, чтобы люди получили максимум информации и комфорта. В этом помогут волонтеры.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова подписала соглашение с Ассоциацией волонтерских центров. Подготовленные волонтеры будут в течение двух недель до начала выборов рассказывать людям на вокзалах и аэропортах, в парках и торговых центрах обо всех тонкостях и сути мероприятия.

Регистрация добровольцев на сайте Волонтерыконституции.рф открылась 21 февраля. Всего по России планируют отобрать около 100 тысяч желающих.

«Когда будут сформированы поправки, суть этих поправок, где, когда, каким образом можно принимать участие в голосовании, какие у них (граждан России — прим. ред.) есть права, какие есть возможности. А мы постараемся сделать эти возможности максимально широкими», — приводит РИА «Новости» слова Памфиловой. Она пообещала, что все предварительные мероприятия, как и само голосование, организуют по высочайшему разряду. При условии полного общественного контроля, чтобы россияне не сомневались в легитимности, прозрачности и достоверности голосования.

Ранее стало известно, что голосование по поправкам в Конституцию России состоится до 1 мая. Его проведут в выходной день.