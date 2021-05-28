СМИ: приемная мать оставила связанных пакетами дочерей в номере сочинского отеля

В одной из гостиниц Сочи нашли связанных пакетами детей. Приемная мать девочек заперла их в номере и ушла обедать, сообщил Telegram-канал Life Shot.

Работники отеля сняли лежащих на кроватях девочек на видео. Одна из них рассказала, что «сама себя ковыряет». Якобы поэтому ей и связали руки. Без присмотра дети остались, по словам матери, «на час-полтора».

Женщина назвала связывание девочек необходимостью, сославшись на их отсталость и риск нанести самим себе увечья. Она призналась, что руки и ноги близнецам фиксировала вместе с мужем всего два раза: дети при этом, заверила приемная мать, плохо себя вели и не слушались.

Сотрудники органов опеки обнаружили на теле одной из дочерей синяки: появились они, как говорит женщина, от нервного расчесывания. Якобы для воспитания детей ей даже пришлось оставить работу.

Сами девочки в разговоре с опекой заявили, что приемная мать била их и таскала за волосы. Одна из них, указано в материале, боится женщину и при ее виде умоляет не бить и не связывать руки. Приемная мать отрицает подобное обращение с детьми и убеждена, что на них оказали давление.