Мужчина избил ребенка на детской площадке. Его задержали под Петербургом

Мужчина избил 11-летнего ребенка на одной из детских площадок Ленинградской области. Следователи завели на него уголовное дело об истязании. Самого нападавшего уже задержали, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следователи организовали проверку после появления сообщений в СМИ об избиении ребенка в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. По результатам работы правоохранители завели уголовное дело об истязании заведомо несовершеннолетнего. Они выяснили, что нападение произошло 25 мая на детской площадке.

«Подошедший мужчина несколько раз толкнул подростка, сбив его с ног, повалил на землю и удерживал в таком состоянии, нанося неоднократные удары рукой по голове. Своими действия мужчина причинил физические и психические страдания потерпевшему», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину уже задержали, а следователи намерены просить суд о заключении его под стражу. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы нападения на ребенка. Назначена медицинская судебная экспертиза. Также следователи оценят действия органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.