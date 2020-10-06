СМИ: пользователям каршеринга устроят новые проверки

Водителей каршеринга уличили в недисциплинированности: они часто нарушают ПДД и могут сесть за руль нетрезвыми. В ГИБДД рассчитывают на «протоколы безопасности», чтобы исправить ситуацию.

С января по август 2020 года в России с 4,3% до 5,3% выросла доля аварий с участием каршеринговых авто, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на приведенные врио начальника УГИБДД по Москве Алексеем Диокиным данные.

«Отмечается низкая дисциплинированность водителей каршеринга. <…> Зачастую ДТП сопутствуют грубые нарушения, в том числе управление в состоянии опьянения, отказ от прохождения освидетельствования», — сказал Диокин.

По его словам, наибольшую опасность представляют водители со стажем до шести лет.

Столичные госавтоинспекторы рассчитывают на разработку «протоколов безопасности», которые бы помогли операторам каршеринга ограничить доступ водителей к автомобилям. Сейчас технологию обсуждают с московскими чиновниками и участниками рынка.

Некоторые операторы отслеживают поведение водителей, другие не пускают за руль тех, у кого стаж нулевой. В МВД заняты подготовкой сервиса, который позволит компаниям через госуслуги следить за статусом водительских прав клиента и допущенными им нарушениями. «Цифровой профиль водителя» должен появиться в 2021 году.

В департаменте транспорта Москвы тоже рассматривают новые меры для контроля и проверки садящихся за руль. Для этого хотят использовать все современные технологии, в том числе селфи-идентификацию и проверку адекватности водителя.