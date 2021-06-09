СМИ: полицейскому из Мошкова предлагали сохранить жизнь за 5 млн рублей

Приятели случайно застреленного в Мошкове юноши устроили инспектору ДПС Александру Гусеву «очную ставку» до задержания. В день происшествия полицейскому предлагали совершить самоубийство, а потом — выкупить право на жизнь за пять миллионов рублей.

Во время встречи с Гусевым друзья погибшего 19-летнего Векила Абдуллаева всячески оскорбляли инспектора, сообщил Telegram-канал LIFE SHOT. Они, по данным канала, жестами намекнули сотруднику правоохранительных органов, что снесут ему голову.

В день, когда Абдуллаев погиб, на место происшествия приехали неизвестные. Один из них заявил, что Гусеву проще покончить с собой — «все равно уже жить не будет». Позже инспектору предложили обменять жизнь на пять миллионов. Сумму от мужчины требовали, чтобы он избежал мести.

Руководство регионального ГУ МВД, по версии СМИ, решило урегулировать вопрос с диаспорой мирно. Ее представители пообещали, что самостоятельных разборок не будет. Полицейских они собрались поддержать в расследовании уголовного дела.

Александра Гусева отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. Инспектор находится дома. Исмаилова и Курбанова заподозрили в грабеже и хулиганстве.