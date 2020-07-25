СМИ: похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

«Ребенок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — рассказал источник.

Подозреваемая в совершении преступления вывезла грудного ребенка в Калмыкию. Позже женщину задержали.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Следователи проверяют организацию работы медицинского учреждения.

Женщина похитила малыша 25 июля, в районе 03:00. Она украла мальчика из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района. На месте происшествия работали следователи и криминалисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание за такое преступление — 12 лет лишения свободы.