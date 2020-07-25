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    25 июля 2020, 14:27

    Младенца украли из роддома в Ростовской области

    Андрей Иванов

    Неизвестный украл новорожденного мальчика из роддома в Сальске (Ростовская область). Судьба ребенка неизвестна. Похитителя и младенца сейчас ищут, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.
    Младенца украли из роддома в Ростовской области

    По данным следствия, инцидент произошел 25 июля, в районе 03:00. Неизвестный украл недавно появившегося на свет мальчика из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района.

    На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они изучают все обстоятельства исчезновения ребенка и устанавливают личность похитителя.

    По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «д» части второй статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание за преступление по этой статье — 12 лет лишения свободы.

    В октябре 2019 года жительница Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области похитила младенца из роддома, чтобы скрыть перед мужем свой обман. Она заявила ему, что родила сына. Новорожденного отнял у похитительницы его отец, когда по звонку жены приехал к роддому.

    Новости SMI.FM