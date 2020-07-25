Младенца украли из роддома в Ростовской области

По данным следствия, инцидент произошел 25 июля, в районе 03:00. Неизвестный украл недавно появившегося на свет мальчика из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района.

На место происшествия приехали следователи и криминалисты. Они изучают все обстоятельства исчезновения ребенка и устанавливают личность похитителя.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по пункту «д» части второй статьи 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Максимальное наказание за преступление по этой статье — 12 лет лишения свободы.

В октябре 2019 года жительница Ленинска-Кузнецкого в Кемеровской области похитила младенца из роддома, чтобы скрыть перед мужем свой обман. Она заявила ему, что родила сына. Новорожденного отнял у похитительницы его отец, когда по звонку жены приехал к роддому.