СМИ: писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от COVID-19
Заболевание у Трушкина протекало тяжело, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник. В итоге медикам пришлось подключить писателя к аппарату искусственной вентиляции легких.
По информации BAZA, сначала Трушкин лежал в реанимации. Потом его перевели в обычную палату — 78-летний сатирик почувствовал себя лучше. Однако спустя несколько дней наступил регресс: Трушкина снова вернули в реанимационное отделение.
Он ушел из жизни накануне, 9 июня.
Анатолий Трушкин писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина и других знаменитых российских сатириков. Выступал он и сам, читая со сцены собственные произведения.
Входил в Союз юмористов России. Дважды лауреат премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».
В конце мая в Москве из-за коронавируса скончался режиссер и сценарист Самвел Гаспаров. Его жена Наталья Вавилова, которая сыграла Александру в фильме «Москва слезам не верит», тоже больна COVID-19.