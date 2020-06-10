СМИ: писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер от COVID-19

Жертвой коронавируса в России стал еще один человек, известный в сфере культуры и искусства. Скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Врачи боролись за его жизнь больше месяца.

Заболевание у Трушкина протекало тяжело, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на собственный источник. В итоге медикам пришлось подключить писателя к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации BAZA, сначала Трушкин лежал в реанимации. Потом его перевели в обычную палату — 78-летний сатирик почувствовал себя лучше. Однако спустя несколько дней наступил регресс: Трушкина снова вернули в реанимационное отделение.

Он ушел из жизни накануне, 9 июня.

Анатолий Трушкин писал номера для Михаила Евдокимова, Ефима Шифрина и других знаменитых российских сатириков. Выступал он и сам, читая со сцены собственные произведения.

Входил в Союз юмористов России. Дважды лауреат премии «Золотой теленок» «Литературной газеты».

В конце мая в Москве из-за коронавируса скончался режиссер и сценарист Самвел Гаспаров. Его жена Наталья Вавилова, которая сыграла Александру в фильме «Москва слезам не верит», тоже больна COVID-19.