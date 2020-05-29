Муж актрисы из фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

В Москве из-за СОVID-19 скончался режиссер и сценарист Самвел Гаспаров. У его жены Натальи Вавиловой, звезды кино «Москва слезам не верит», тоже подтвердили коронавирусную инфекцию.

О смерти Гаспарова сообщил в Facebook главный редактор Uzbekistan Armenian Magazine Георгий Сааков.

«Скорбная весть. Очень. <…> Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел…» — написал он.

Сааков пожелал скорейшего выздоровления самой Вавиловой и принес соболезнования семье режиссера.

Самвел Гаспаров родился в Тбилиси в 1938 году. Окончил ВГИК: ему повезло учиться у Михаила Ромма. Фильмы Гаспарова были популярны в советское время. Среди наиболее известных картин режиссера «Шестой», «Хлеб, золото, наган» и другие.

С Натальей Вавиловой он познакомился в 1979 году на съемках картины «Москва слезам не верит», где она сыграла Александру. Вскоре пара сыграла свадьбу.

В окружении пары рассказали StarHit, что незадолго до смерти Гаспаров тяжело болел — обострились проблемы с желудком.

На днях стало известно, что из-за коронавирусной инфекции не стало первого министра энергетики России Владимира Лопухина. Он умер в возрасте 68 лет.