СМИ: пассажирку в Шереметьево задержали за шутку о бомбе
Полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая при регистрации на рейс пошутила про бомбу в своем багаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Пассажирка направлялась из столицы в Оренбург 5 февраля. При регистрации на рейс 44-летняя женщина сказала, что у нее в багаже лежит бомба. Позже она назвала свои слова шуткой. Но несмотря на это, правоохранители задержали ее.
Полицейские изучили вещи, взрывных устройств в багаже они не нашли.
Пока не известно, понесет ли женщина наказание.
В конце января полицейские задержали слесаря, который работает в Шереметьево. Во время досмотра при проходе на перрон через один из КПП он неудачно пошутил. Сотрудник сказал инспектору службы безопасности, что несет с собой взрывное устройство.