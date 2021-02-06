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    06 февраля 2021, 19:29

    СМИ: пассажирку в Шереметьево задержали за шутку о бомбе

    Алена Макаренко

    Полицейские задержали в московском аэропорту Шереметьево женщину, которая при регистрации на рейс пошутила про бомбу в своем багаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    СМИ: пассажирку в Шереметьево задержали за шутку о бомбе

    Пассажирка направлялась из столицы в Оренбург 5 февраля. При регистрации на рейс 44-летняя женщина сказала, что у нее в багаже лежит бомба. Позже она назвала свои слова шуткой. Но несмотря на это, правоохранители задержали ее.

    Полицейские изучили вещи, взрывных устройств в багаже они не нашли.

    Пока не известно, понесет ли женщина наказание.

    В конце января полицейские задержали слесаря, который работает в Шереметьево. Во время досмотра при проходе на перрон через один из КПП он неудачно пошутил. Сотрудник сказал инспектору службы безопасности, что несет с собой взрывное устройство.