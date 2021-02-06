СМИ: пассажирку в Шереметьево задержали за шутку о бомбе

Пассажирка направлялась из столицы в Оренбург 5 февраля. При регистрации на рейс 44-летняя женщина сказала, что у нее в багаже лежит бомба. Позже она назвала свои слова шуткой. Но несмотря на это, правоохранители задержали ее.

Полицейские изучили вещи, взрывных устройств в багаже они не нашли.

Пока не известно, понесет ли женщина наказание.

В конце января полицейские задержали слесаря, который работает в Шереметьево. Во время досмотра при проходе на перрон через один из КПП он неудачно пошутил. Сотрудник сказал инспектору службы безопасности, что несет с собой взрывное устройство.