СМИ: слесаря из Шереметьево задержали из-за шутки про взрывчатку

Случай произошел вечером 26 января. Слесарь в Шереметьево во время досмотра при проходе на перрон через один из КПП в шутку сказал инспектору службы безопасности о том, что у него с собой есть взрывное устройство.

«Инспектор незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации. Работа КПП была приостановлена, место оцеплено», — рассказал собеседник агентства.

Одежду и ручную кладь мужчины обследовали с помощью специальной техники. Взрывных устройств или опасной техники у него не обнаружили. Однако полиция, несмотря на оправдания слесаря, задержала его для дальнейших разбирательств.

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