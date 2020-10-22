СМИ: обвиняемый в шпионаже украинец пытался вывезти из России списанную технику

Василенко — бывший футболист. В 1992–2001 годах он выступал за украинские команды «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Экс-футболиста задержали в октябре 2019 года, обвинив в контрабанде. Летом 2020 года дело переквалифицировали на шпионаж.

По словам источника агентства, Василенко приехал в Россию от украинской юридической компании, которая имеет «тендерные отношения» с министерством обороны Украины.

«Изначально Василенко задержали в рамках дела о покушении на контрабанду секретного оборудования», — уточнил источник.

Бывший спортсмен, по его словам, должен был приобрести списанное в РФ «определенное крупногабаритное военное оборудование». Объявление о его продаже было размещено в интернете.

«Данное оборудование было разработано в СССР в 60-х, оно до сих пор закупается у России многими странами, огневой мощи не имеет», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Василенко не признает вину. 20 октября Мосгорсуд начал рассматривать его дело по существу.