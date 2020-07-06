ФСБ заподозрила бывшего украинского футболиста в шпионаже

Василенко сейчас находится в московском СИЗО. Еще осенью прошлого года его обвиняли в контрабанде ядовитых веществ, оружия и культурных ценностей, но весной 2020 года его дело переквалифицировали. Теперь его обвиняют в шпионаже, ему грозит до 20 лет тюрьмы. При этом все детали дела засекречены.

Агентству ТАСС в Мещанском суде рассказали, что арест Василенко продлили до 24 сентября. На Украине экс-футболист с 1992 по 2001 год играл на позиции защитника в командах «Дружба», «Торпедо» и «Таврия». Известно, что во время ареста игрок был безработным. Следствие по делу Василенко ведет УФСБ по Москве.

Ранее по делу о шпионаже обвинили американца Пола Уилана, его приговорили к 16 годам колонии строго режима. В чем конкретно обвинили иностранца, не сообщается. Кроме этого, американец не стал обжаловать приговор, потому что надеется, что его обменяют на россиян, заключенных в США.