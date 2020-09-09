Германия выдаст данные о Навальном по правилам Организации по запрещению химического оружия

Правительство Германии будет руководствоваться предписаниями Организации по запрещению химического оружия в вопросах обмена информацией о Навальном. Политик все еще находится в немецкой клинике.

В правовых вопросах помощи России по случаю с Алексеем Навальным правительство Германии также не будет принимать участие. Теперь ими займется независимая система правосудия, сообщает РИА «Новости».

Ранее вице-канслер Германии Олаф Шольц заявил о том, что правительство настаивает на правдивости своих выводов по вопросу Навального: политика, по их мнению, пытались отравить «однозначно» с помощью вещества из группы «Новичок». Шольц призвал Россию расследовать покушение, но также указал, что этим делом нужно заниматься совместно с Евросоюзом.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель пообещала общий ответ стран Евросоюза на ситуацию с Алексеем Навальным. Однако пока непонятно, что это будет за реакция, потому что Германия еще не выяснила официальную позицию России по инциденту с политиком. Меркель также настояла на том, что «Навальный был отравлен».