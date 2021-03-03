СМИ: Москва заняла первое место в Европе по уровню загрузки гостиниц

Москва заняла первое место по уровню загрузки гостиниц с ноября прошлого года. Исследование провела международная консалтинговая компания Cushman&Wakefield.

Результаты рейтинга оказались в распоряжении газеты «Ведомости».

В ноябре московские отели были заполнены на 39%. Это на 1,7% больше, чем в Стамбуле, который в сентябре лидировал в рейтинге. В декабре количество забронированных номеров в столичных отелях выросло до 43,3%. В январе 2021 года количество желающих посетить Москву не снизилось, загруженность отелей составила 43,6%.

Восстановление выручки московских отелей происходит медленно. Основная причины — снижение средней стоимости номером, сообщил изданию гендиректор сети Azimut Hotels Максим Бродовский.

По мнению партнера Cushman&Wakefield Марины Усенко, в Москве, в отличие от Европы, сняли многие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Это дало московскому гостиничному рынку шанс восстановиться быстрее.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать стандарты для предоставления гостиничных услуг по системе all inclusive («все включено»).