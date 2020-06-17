СМИ: мошенники создали фейковые сайты о голосовании по поправкам в Конституцию

Интернет-мошенники активизировались накануне голосования по поправкам в Конституцию. Скорее всего, они собираются похитить данные россиян и позже перепродать их в Сети.

Появившиеся домены, рассказала газета «Коммерсант», похожи своим электронным адресом на сайт голосования по изменениям в основной закон страны — 2020og.ru. Пока что подобные ресурсы агитируют либо за, либо против поправок или просто рассказывают о грядущем голосовании.

Глава отдела информационной безопасности компании «СерчИнформ» Алексей Дрозд заметил, что ситуация может кардинальным образом измениться ближе к дате голосования. Например, у сайтов в корне сменится тематика.

Злоумышленники не стали тратить время на копирование официального сайта мэра Москвы. По мнению Дрозда, это объясняется простотой домена mos.ru. Кроме того, они слишком короткий, чтобы делать аналогичную «замену» порталу.

Специалист предположил, что подобные фейковые сайты — копирующие госулуги и 2020og.ru — ставят перед собой вполне определенную цель. Они хотят завладеть любыми данными россиян, необходимыми для «авторизации». Потом их можно будет продать.

Дополнительные возможности для разного рода махинаций создают и агитационные мероприятия, в том числе розыгрыши среди проголосовавших каких-либо призов. Если зарегистрироваться на фейковом сайте, то мошенники могут позвонить и попросить данные карты — для перечисления «выигрыша» — и код из SMS, якобы подтверждающий отправку денежных средств. Не исключено, что для проверки результатов «лотерей» создадут фишинговые сайты. Там тоже будут предлагать ввести платежные данные, чтобы «забрать» выигранные деньги.

Общероссийское голосование о поправках к Конституции РФ пройдет с 25 июня по 1 июля, который объявлен выходным днем. Изменения в основной закон вступят в силу, если за них проголосуют больше половины россиян, принявших участие в голосовании. Жители Москвы и Нижегородской области смогут сделать выбор электронным способом. Проголосовать дадут возможность и тем россиянам, которые живут в других странах.