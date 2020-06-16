Россияне смогут проголосовать по Конституции в 100 странах

Граждане России, проживающие в других государствах, тоже смогут проголосовать по поправкам в Конституцию. Участки будут открыты более чем в 100 странах мира, сообщил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

Как пишет РИА «Новости», сенатор во вторник провел онлайн-конференцию с журналистами русскоязычных изданий из Австрии, Бельгии, Молдавии, стран Прибалтики, Турции и Франции о значении поправок для россиян. Это касается и тех соотечественников, которые живут за границей постоянно, или выехали на время.

Граждане России смогут отдать голоса на 250 избирательных участках за пределами страны.

«Это меньше участков, чем раньше, потому что есть определенные эпидемиологические ограничения для организации процесса голосования», — сказал Климов.

Однако такого количества достаточно, чтобы россияне имели возможность отдать свой голос.