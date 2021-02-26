СМИ: Минздрав сократил заказ на препараты для лечения гемофилии на 50%

Министерство здравоохранения резко сократило заказы на препараты для лечения самой распространенной формы гемофилии. Эксперты связали это с нехваткой финансирования госпрограммы высокозатратных нозологий.

Госзакупки лишь наполовину удовлетворят запросы регионов на лекарства от гемофилии типа А. Министерство закупит меньше антиингибиторный коагулянтный комплекс (АИК), октоког альфа, симоктоког альфа и эмицизумаб. Все эти препараты были включены в прошлом году в госпрограмму высокозатратных нозологий. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные тендеров.

«По консолидированным данным регионов, им необходимо в этом году 31,22 миллиона международных единиц (МЕ) АИК, а до сих пор размещены тендеры на покупку только 18,01 миллиона МЕ. Октокога и симоктокога альфа субъектам РФ нужно 367,57 миллиона МЕ, но закупки пока объявлены на приобретение 186,5 миллиона МЕ. Медучреждениям регионов требуется 1,22 миллиона миллиграмм эмицизумаба, торги объявлены пока на 0,61 миллиона миллиграмм», — сообщил «Коммерсант».

Президент Всероссийского общества гемофилии Юрий Жулев в беседе с газетой отметил, что препаратов хватит только на полгода. Он отметил, что если Минздрав не объявит тендеры на закупку дополнительного количества лекарств, то они обратятся в ведомство за разъяснениями.

Жулев считает, что у Минздрава может не хватать денег на закупку препаратов, так как в госпрограмму высокозатратных нозологий власти добавили новые заболевания, а финансирование осталось на прежнем уровне.