Дефицит лекарств от рассеянного склероза продолжается в аптеках

Дефицит метилпреднизолона в инъекциях, который наблюдали с осени прошлого года, не преодолен до сих пор. Препарат в Москве отсутствует и в аптеках, и стационарах, рассказала президент Московского общества рассеянного склероза (МосОРС) Ольга Матвиевская.

«В наступившем году это уже не системный дефицит и перебои в поставках, остатки препарата закончились, его просто нет», — приводит газета «Известия» слова Матвиевской.

Пациентам метилпреднизолон нужен для купирования обострений. Препарат также необходим для подготовки больных к дорогостоящей терапии, которая входит в программу 14 высокозатратных нозологий.

Препарат пропал не только в Москве. О том, что он практически исчез из аптек, сообщили также в Ярославской областной общественной организации больных-инвалидов рассеянным склерозом «Гефест».

Чтобы купировать обострения пациенты вынуждены принимать препарат в таблетках или переходить на дексаметазон. Но помощь от этого только частичная, а для многих вообще оборачивается побочными эффектами.

Всероссийский союз пациентов (ВСП) поднимал эту проблему еще до Нового года. В Минздраве ответили, что в январе в регионы поступил 1,8 миллиона флаконов нужного препарата. Но это примерно 10% от годовой потребности только для больных рассеянным склерозом.

Сейчас прорабатывают вопрос дополнительного производства жизненно важного препарата, сообщили изданию в министерстве.

Врач-невролог Александр Будик объяснил, в чем заключается отличие обывательского понятия «склероз» от медицинского. В медицинской терминологии склероз — это вполне определенный процесс, когда происходит замена органов плотной соединительной тканью. Но простой обыватель связывает склероз с забывчивостью и нарушением внимания.