СМИ: Минздрав отказался от идеи обязательного теста на алкоголизм для водителей

Тесты на алкоголизм для водителей будут необязательными. В Минздраве решили отказаться от анализа на CDT-маркер при медосвидетельствовании. Врач будет судить о пациенте по комплексной картине.

С 1 января 2021 года в России начнет действовать новый порядок получения медсправок для водителей и тех, кто меняет права по истечению срока годности. В министерстве здравоохранения представили финальную редакцию приказа об этой процедуре, сообщила газета «Коммерсант». Проект поправок уже направили на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения.

В конце 2019 года в Минздраве заявили, что водителям придется сдавать тест на хронический алкоголизм. Президент РФ Владимир Путин раскритиковал правила перед их вступлением в силу. Получалось, что из-за новшества медсправки существенно подорожают — с 300-500 до 3-5 тысяч рублей. Ведомство дважды переносило вступление нововведения в силу и пообещало исправить утвержденный документ. Первую редакцию поправок представили в июне 2020 года и сейчас доработали.

В материале указано, что Минздрав изменил перечень осмотр, обследований и исследований, необходимых для освидетельствования. Вместо анализа на CDT-маркер психиатр-нарколог назначит исследования крови или мочи, если выявит подозрительные симптомы. Речь идет о заболеваниях или состояниях, при которых управление транспортным средством противопоказано. К ним, в том числе, относятся «расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ».

Тем не менее врач может направить пациента на любой тест, в том числе и на пресловутый маркер. Но грамотный специалист, считают эксперты, судить будет по комплексной картине.

Специалисты полагают, что цены на медсправки все равно вырастут, но подорожают только для тех, кому потребуются дополнительные исследования. В Минздраве пока не сказали, во сколько в итоге обойдется освидетельствование.