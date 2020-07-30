Минздрав: изменения в медосмотре водителей подготовят за 2020 год
Замминистра здравоохранения России Олег Салагай в беседе с РИА «Новости» выразил надежду на то, что вопрос скоро обсудят «на уровне конкретного нормативного акта».
«Позиции ведомств близки по ключевым вопросам», — подчеркнул он.
В Минздраве заметили, что порядок необходимо сбалансировать. Благодаря ему нужно не только выявлять алкоголиков среди водителей, но дать регионам доступ к максимально широкому возможному спектру современных методик.
«Мы исходим из того, что эта работа должна быть завершена в пределах этого полугодия», — заметил Салагай. Он добавил, что на все это время действие ранее принятого нормативного акта сохранится.
Подготовленный Минздравом проект изменений в правила медосмотра для водителей предполагает, что для медсправки автомобилистам придется сдать анализы на употребление алкоголя. Исследование придется пройти в том случае, если нарколог обнаружит какие-либо симптомы заболевания. Получение справок по старым правилам будет возможно до 2021 года.