СМИ: МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за границы платной

МИД России предлагает пересмотреть действующее законодательство, которое гарантирует безвозмездную помощь россиянам, оказавшимся за границей при угрозе жизни. Такой законопроект журналисты нашли в Сети.

Ведомство опубликовало соответствующий проект постановления на сайте правительства. Сейчас документ проходит общественное обсуждение.

В документе отмечается, что МИД и дальше будет готов возвращать российских туристов, оказавшихся в беде за рубежом, но теперь оно предлагает вернуть потраченные на возврат средства в казну государства. Предполагается, что граждане будут возмещать стоимость билетов в течение трех месяцев.

«Учитывая, что по возвращении в Россию гражданин будет обязан возместить государству понесенные расходы, решение о целесообразности обращения за ней будет приниматься самим гражданином, то есть помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни», — отмечается в пояснительной записке.

Ранее Кабмин утвердил постановление, которое разрешает авиакомпаниям при отмене рейса до 1 мая оформлять пассажиру ваучер на будущие перелеты. Ваучер действует в течение трех лет, его номинал равен стоимости сгоревшего билета.