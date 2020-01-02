СМИ: в семье, из которой знакомая увела ребенка, ранее изъяли двух детей

Телеканал опубликовал видео из московской квартиры, где живет ребенок. На кадрах видны разбросанные вещи и немытая посуда. В туалете нет унитаза, вместо него стоит ведро.

Девочка, по данным канала, пропала около двух часов ночи, когда родители уже спали. Ребенка увела неизвестная женщина. По информации источника РИА «Новости», девочка ушла со знакомой семьи. Позднее их обнаружили на станции метро «Третьяковская» и передали следователям.

По версии РЕН, женщина заявила полицейским, что нашла ребенка на улице.

По данным Telegram-канала Baza, знакомую семьи пригласили вместе встречать Новый год. Она стала свидетельницей, как мать девочки громко ругалась со своим сожителем. А девочка, с ее слов, сама попросила забрать ее из дома.

Женщина отвела ребенка к себе домой, накормила и уложила спать. Спустя 12 часов она привела школьницу в полицию. Затем их отвезли на допрос в СК, сообщило сетевое издание. На мать девочки, по данным Baza, составят протокол за неисполнение родительских обязанностей.