Девочку, которая пропала в новогоднюю ночь, не похищали

Женщина, которая в новогоднюю ночь увела девочку со двора, не похищала ребенка. Она оказалась знакомой семьи.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Похищения не было, ребенок ушел со знакомой семьи Источник РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что семья ребенка неблагополучная. В СМИ сообщили, что незадолго до происшествия в семье девочки произошла ссора — именно поэтому женщина решила увести ее оттуда. Он отметил, что следователи разбираются в подробностях произошедшего вместе с социальными работниками.

Ранее появилась информация, что неизвестная женщина похитила семилетнюю девочку со двора по улице Яблочкова на северо-востоке Москвы. Это произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Предполагаемую похитительницу видели несколько человек — они смогли описать ее приметы. Позднее столичная полиция сообщила, что девочку нашли, и ее жизни и здоровью ничто не угрожает.