СМИ: иностранным дипломатам в Москве предложили привиться «Спутником V»

Иностранные дипломаты в Москве получили приглашения на бесплатную вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Инициативу проявило Министерство иностранных дел России.

По данным газеты «Коммерсантъ», на вакцинацию пригласили около 12 тысяч дипломатов и членов их семей.

Предложением заинтересовались сотрудники посольств стран СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки. Многих дипломатов, по информации издания, уже направили на вакцинацию, некоторым для этого выделили выходной.

«Практика приглашения дипломатического корпуса к вакцинации против коронавируса распространена во многих государствах, и она вполне объяснима — успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране», — передал «Коммерсантъ» слова представителя МИД РФ.

Не все восприняли идею положительно. Посол США в Москве Дон Салливан отказался вакцинироваться. В посольстве сообщили, что он «не хотел бы принимать дозу "Спутника V", которая предназначена для гражданина России».