Вакцина, доступная всему миру. «Спутник V» ушел на экспорт

Скоро «Спутник V» будут выпускать не только в России, но и в других странах. Власти продают зарубежным коллегам не готовую вакцину, а только ее состав и технологию производства. За границей считают, что качество препарата из-за этого упадет, но простота изготовления должна решить все проблемы.

В России массовое производство «Спутника V» и вакцинация населения идут уже не первый месяц. Аналогичные процессы с российским препаратом запускают и другие страны. Одобрили применение отечественной вакцины уже 27 стран, в их числе ОАЭ, Аргентина, Белоруссия, Черногория, Бахрейн, Палестина и многие другие.

Пока единственная страна — член Евросоюза, которая в одностороннем порядке одобрила «Спутник V», — это Венгрия. В феврале власти должны получить первые 100 тысяч доз вакцины. Вслед за ними о согласии на покупку в обход Европейского агентства лекарственных препаратов (ЕМА) задумалась и Хорватия. О заинтересованности в совместном с Россией производстве вакцины заявляла и канцлер Германии Ангела Меркель.

Где будут выпускать «Спутник V»

Бразильские партнеры уже начали опытно-промышленное производство, с апреля страна сможет выпускать по восемь миллионов доз вакцины в месяц. В ближайшие полтора месяца порядка 10 миллионов доз Бразилия собирается поставить в Россию. Также производство уже запущено в Казахстане.

Индия и Южная Корея заявили, что будут сотрудничать с Россией в производстве вакцины, однако пока процесс не запустили. В Индии решение принимают национальные регулирующие органы. В будущем индийские фармацевты планируют выпускать до 100 миллионов доз «Спутника V» в год.

Тестовые этапы производства, по данным ТАСС, в стране начались еще в декабре 2020-го. Тогда российская делегация посещала Индию, чтобы понять, есть ли там ресурсы для нового производства. Индийские ученые заявили, что для организации выпуска российской вакцины существенных технологических изменений не потребуется, — и процесс пошел.

Так выглядит производство российской вакцины на заводе в Караганде.

В Южной Корее собираются производить 150 миллионов доз вакцины ежегодно на экспорт, однако внутренних мощностей компании-партнеру не хватит, поэтому она заключит контракты с субподрядчиками.

Уже через несколько месяцев российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать выпускать и в других странах. Партнеры Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за производство вакцины в России, заявили, что либо уже начали процесс, либо наладят его в ближайшее время.

Уже сегодня заинтересованность в российской вакцине выразили порядка 50 стран. Сама Россия начнет производить вакцину от коронавируса на экспорт только летом 2021 года — после того, как все желающие внутри страны будут привиты.

Расширить производство

Профессор Сколковского университета науки и технологии Дмитрий Кулиш заявил Financial Time, что опыт российского производства и относительная простота самой вакцины и ее выпуска помогут иностранным коллегам достаточно быстро наращивать объемы.

«В некоторых из стран-партнеров готовы к отгрузке, в других находятся в процессе одобрения», — сказал он.

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказывал, что основной принцип сотрудничества с другими странами в области вакцины от коронавируса заключается в трансфере технологий.

«Этот принцип будет работать на те мощности, которые будут располагаться в странах, которые изъявят желание воспользоваться вакциной, разработанной в институте», — говорил Гинцбург.

Эксперты отмечали, что российская вакцина найдет большой спрос во всем мире во многом благодаря тому, что ее транспортировка и хранение требуют значительно менее жестких условий, чем ее зарубежные аналоги: температуры от двух до восьми градусов тепла достаточно для того, чтобы «Спутник V» сохранился.

Объявленная стоимость одной дозы вакцины, по данным РФПИ, составляет всего 10 долларов. «Спутник V» называют вакциной, которая станет наиболее доступной во всем мире, а не только в странах с развитой экономикой.